Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в Азербайджане Адиса Алагича, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Доминиканской Республики Элвиса Антонио Алам Лорана, сообщил официальный сайт главы государства.
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В четверг, 25 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в Азербайджане Апирата Сугондхабхирома.