С середины марта Вооруженные силы Украины отбили у россиян территорию размером с Данию. При этом за последние 39 дней российской армии удалось захватить 1% от того, что они потеряли, говорится в очередном докладе о ситуации на войне в Украине американского Института изучения войны (ISW).

В докладе отмечается, что в среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил о замедлении общего темпа наступательных операций в Украине, отметив, что цели Москвы в войне не изменились. По мнению военных аналитиков, такое решение является попыткой Минобороны России оправдать незначительные успехи, достигнутые российскими войсками в Украине за последние шесть недель.

«С тех пор как российские войска возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, они захватили около 450,84 кв. км новой территории, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта (предполагаемая дата самого глубокого продвижения в Украину) армия РФ потеряла примерно 45 000 кв. км территории - площадь больше Дании», - подчеркнули в ISW.

В докладе говорится, что украинские вооруженные силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и линиям снабжения в Херсонской и Запорожской областях. Российское марионеточное руководство на захваченных территориях ведет работу по интеграции этих областей в российские системы, но сталкиваются с сопротивлением местных жителей и действиями партизанского движения.