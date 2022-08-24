Экспорт угля из России парализован

Продажи российского угля остановились после начала действия пятого пакета санкций Евросоюза. Крупнейшая горнодобывающая компания России «СУЭК» не отгружала уголь с середины августа, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новые ограничения от ЕС вступили в силу 10 августа. Теперь европейским компаниям запрещено предоставлять страховые и финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны по всему миру.

Сейчас компании в России ищут пути альтернативного экспорта, но они будут дорогими и долгими для реализации. Это приведет к росту цен на топливо уже в ближайшее время.