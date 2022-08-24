Экспорт угля из России парализован
Продажи российского угля остановились после начала действия пятого пакета санкций Евросоюза. Крупнейшая горнодобывающая компания России «СУЭК» не отгружала уголь с середины августа, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Новые ограничения от ЕС вступили в силу 10 августа. Теперь европейским компаниям запрещено предоставлять страховые и финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны по всему миру.
Сейчас компании в России ищут пути альтернативного экспорта, но они будут дорогими и долгими для реализации. Это приведет к росту цен на топливо уже в ближайшее время.
От новых санкций для России сильнее всего пострадала Кемеровская область. Ее экономика на грани коллапса, потому что угольные разрезы встали. На эту территорию приходится 60% добычи каменного угля, около 80% - коксующегося и 100% - некоторых особо ценных марок угля. Всего на угольных предприятиях Кузбасса трудится 91 тысяча человек, при этом 20% трудоспособного населения региона проживает в городах, зависящих от одного предприятия.
До санкций Россия входила в тройку крупнейших экспортеров угля в мире и контролировала около 17% мировых поставок.