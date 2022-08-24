Движение по альтернативной Лачинскому коридору дороге станет возможным в ближайшую неделю

«Движение по альтернативной Лачинскому коридору автомобильной дороге, строительство которого завершило правительство Азербайджана, станет возможным в ближайшую неделю». Об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что всего за 10 месяцев была проложена альтернативная дорога без въезда в город Лачин, 22 километра которой проходит через территорию Азербайджана, а 10 километров - через Армению.

«15 августа альтернативная дорога, проходящая через территорию Азербайджана, была готова. Однако, поскольку Армения не завершила строительство 10 километров дороги, по просьбе армян, проживающих в Карабахе, азербайджанская сторона также осуществила строительство соединительной дороги длиной 4,8 километра. В течение ближайшей недели, используя новую дорогу без въезда в город Лачин, армяне Карабаха смогут поехать в Ханкенди и другие районы», - добавил он.