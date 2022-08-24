Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 12:36

По мнению известного турецкого политолога Ирфана Кая Ульгера, убийство Дарьи Дугиной - дело рук антипутинской оппозиции, стремящейся подтолкнуть президента России на безумные действия в войне против Украины и в противостоянии с Западом, чтобы положить таким образом конец двадцатилетнему правлению Владимира Путина. Напомним, что внедорожник, в котором ехала 29-летняя Дарья Дугина, был взорван ночью в Подмосковье, неподалеку от местечка Ново-Огарево, где находится одна из резиденций Путина. В интервью haqqin.az турецкий политолог отметил, что люди, организовавшие убийство Дарьи, прекрасно знали, что ее отца, главного идеолога концепции «русского мира» Александра Дугина, в автомобиле нет. Бомба была взорвана дистанционно на шоссе в 15 километрах от Москвы.

Ульгер также считает, что к версии ФСБ, в соответствии с которой подрыв машины совершила боец полка «Азов» 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, следует относиться с максимальной осторожностью. По мнению политолога, версия ФСБ выглядит малоубедительно: женщина-спецназовец в разгар войны между двумя странами без каких-либо помех въезжает на территорию России, следит за машиной Дарьи Дугиной, устанавливает в припаркованной машине взрывное устройство, преследует и дистанционно подрывает джип Дугиной, после чего беспрепятственно покидает Россию через границу с Эстонией. «Причем в Украине, да и вообще в мире мало кто знал о существовании дочери Дугина, - подчеркнул турецкий политолог. - Она не была сколько-нибудь известной личностью или знаковой фигурой в политике». По мнению Ульгера, более логичной выглядит версия о существовании оппозиции Путину внутри российской власти. И хотя в соцсетях промелькнула информация о некоей подпольной организации «Национальная республиканская армия», скорее всего, реальный заговор существует в среднем звене власти, включая силовые структуры, которые понимают, что война в Украине и конфронтация России со всем цивилизованным миром ведет страну к неминуемому краху.