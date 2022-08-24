Ирфан Кая Ульгер: «Убийство Дарьи Дугиной – дело рук антипутинской оппозиции» мы спрашиваем, эксперты отвечают
По мнению известного турецкого политолога Ирфана Кая Ульгера, убийство Дарьи Дугиной - дело рук антипутинской оппозиции, стремящейся подтолкнуть президента России на безумные действия в войне против Украины и в противостоянии с Западом, чтобы положить таким образом конец двадцатилетнему правлению Владимира Путина.
Напомним, что внедорожник, в котором ехала 29-летняя Дарья Дугина, был взорван ночью в Подмосковье, неподалеку от местечка Ново-Огарево, где находится одна из резиденций Путина.
В интервью haqqin.az турецкий политолог отметил, что люди, организовавшие убийство Дарьи, прекрасно знали, что ее отца, главного идеолога концепции «русского мира» Александра Дугина, в автомобиле нет. Бомба была взорвана дистанционно на шоссе в 15 километрах от Москвы.
Ульгер также считает, что к версии ФСБ, в соответствии с которой подрыв машины совершила боец полка «Азов» 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, следует относиться с максимальной осторожностью.
По мнению политолога, версия ФСБ выглядит малоубедительно: женщина-спецназовец в разгар войны между двумя странами без каких-либо помех въезжает на территорию России, следит за машиной Дарьи Дугиной, устанавливает в припаркованной машине взрывное устройство, преследует и дистанционно подрывает джип Дугиной, после чего беспрепятственно покидает Россию через границу с Эстонией.
«Причем в Украине, да и вообще в мире мало кто знал о существовании дочери Дугина, - подчеркнул турецкий политолог. - Она не была сколько-нибудь известной личностью или знаковой фигурой в политике».
По мнению Ульгера, более логичной выглядит версия о существовании оппозиции Путину внутри российской власти. И хотя в соцсетях промелькнула информация о некоей подпольной организации «Национальная республиканская армия», скорее всего, реальный заговор существует в среднем звене власти, включая силовые структуры, которые понимают, что война в Украине и конфронтация России со всем цивилизованным миром ведет страну к неминуемому краху.
«Они не стали подобно Клаусу фон Штауффенбергу в ставке Гитлера готовить прямое покушение на Путина, а пошли другим путем, - считает Ульгер. - Убийство Дарьи Дугиной - это своего рода «черная метка», предупреждение о том, что жертвой, подобно Дугиной, может стать любой российский политик, включая самого Путина. То есть вызвать у правящей верхушки животный страх за свою жизнь, который, как известно, провоцирует потерю самоконтроля и состояние одержимости».
Политолог уверен, что оппозиция пытается спровоцировать Путина на совсем уже безумные действия, вроде массированной ракетно-артиллерийской атаки по Киеву или вторжение в одну из стран Балтии.
«Я несколько раз посещал Россию и много общался с российскими политиками и общественными деятелями, - говорит Ирфан Кай Ульгер. - Российское общество на 90 процентов находится под воздействием пропаганды, вдалбливающей в головы обывателей идеи о величии России и превосходстве пресловутого «русского мира». При этом мало кто знает, что при всех своих гигантских природных ресурсах национальный доход России всего в два раза больше, чем у Турции. Россияне не знают или не хотят знать, что их страна неспособна противостоять Соединенным Штатам, Великобритании, другим западным государствам. Как страна третьего мира, Россия живет исключительно за счет продажи своих природных ресурсов. Поэтому нет сомнений в том, что высокотехнологичное оружие, которым Запад обеспечивает Украину, неизбежно приведет к поражению России. Более чем чувствительные удары ВСУ по Крыму - это первые «ласточки» грядущего фиаско. Ввязавшись в затяжную войну в Украине, Россия «наступает на грабли» афганской авантюры Советского Союза, который вначале увяз в болоте затяжной войны с Афганистаном, а затем бесславно распался. На наших глазах Россия из авторитарной страны превращается в глубоко тоталитарное государство со всеми вытекающими последствиями. Неудивительно, что столь мрачная перспектива не устраивает определенную часть правящей элиты».
Возвращаясь к теме убийства Дарьи Дугиной, Ирфан Кая Ульгер отметил, что ее отец Александр Дугин широко известен турецкой общественности - он не только перевел и опубликовал в Турции свою книгу об идее евразийства, но и часто встречался с местными политологами и журналистами.
«Его книга популярна среди турецких националистов, левых, а также некоторых отставных военных, - говорит политолог. - Хотя сама идея евразийства существовала в Турции задолго до Дугина. В моей стране Дугина не считают близким к Путину человеком, хотя он и пропагандирует некоторые идеи, популярные в правящей верхушке России».