Али Асадов отправился в Кыргызстан
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг, 25 августа, отправился с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабмина.
Отмечается, что визит состоялся по приглашению председателя Кабинета Министров Кыргызстана Акылбека Жапарова.
Премьер-министра Азербайджана в Международном аэропорту Иссык-Куль встретил зампредседателя Кабинета Министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.
Как сообщили в Кабмине, Али Асадов примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 25-26 августа в городе Чолпон-Ата. На встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов.
В то же время премьер-министр Азербайджана в рамках визита проведет двусторонние встречи с главами правительств ряда стран.