Али Асадов отправился в Кыргызстан

Отмечается, что визит состоялся по приглашению председателя Кабинета Министров Кыргызстана Акылбека Жапарова.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг, 25 августа, отправился с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабмина.

Как сообщили в Кабмине, Али Асадов примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 25-26 августа в городе Чолпон-Ата. На встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов.

В то же время премьер-министр Азербайджана в рамках визита проведет двусторонние встречи с главами правительств ряда стран.