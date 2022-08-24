В Баку перекроют оживленную улицу

«С сегодняшнего дня будет временно приостановлено движение транспортных средств от пересечения Тбилисского проспекта и улицы Шафаата Мехтиева в направлении улицы Азера Алиева». Об этом заявил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, причиной остановки движения станет обновление 160-метровой линии воды.

«В связи с этим указанные дороги будут закрыты с 18:00 25 августа до 08:00 27 августа. В этот промежуток времени движение с Тбилисского проспекта будет возможно только в направлении улицы Шафаата Мехтиева. Дорожная полиция просит водителей быть терпеливыми в связи с проводимой работой, двигаться в назначенных направлениях, соблюдая правила дорожного движения», - подчеркнул чиновник.