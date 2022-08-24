Россияне скупают «средства от радиации»

На российских маркетплейсах подскочили продажи измерителей радиационного фона и йодида калия, защищающего от радиации. Это произошло весной и летом 2022 года, пишет Forbes.

Сервис аналитики интернет-ретейлеров Moneyplace проанализировал продажи по группам товаров. В топе продаж на Ozon и Wildberries оказались таблетки «Йод+Селен» бренда «Биакон», таблетки йодида калия бренда Consumed, капсулы Liquid Iodine от Maxler и капсулы органического йода бренда GLS. Больше всего таблеток от радиации продали весной и в первые два месяца лета. Август показал спад продаж.

Однако, как показал Moneyplace, в августе сильнее всего подскочили продажи устройств для измерения радиации. Они выросли на 161% по сравнению с прошлым месяцем.

«Селлеры видят ключевые запросы и стараются заранее удовлетворить потенциальный спрос, заводя эти товары на маркетплейсы», - отметил гендиректор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. Эксперты предполагают, что такой ажиотаж вызван войной в Украине и угрозой радиационной аварии на Запорожской АЭС.

Маркетплейсы не прокомментировали ситуацию.