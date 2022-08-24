По его словам, инцидент произошел из-за того, что шестилетний сын Дианы Ахадпур зашел в море и начал расплескивать воду. Это вывело из себя Айдын Аяйдына, который накричал на ребенка. Мальчик в слезах убежал к матери.

В известном отеле Mandarin Oriental, расположенном в турецком Бодруме, подрались бывший депутат от оппозиционной Республиканской партии, известный турецкий бизнесмен Айдын Аяйдын и азербайджанская модель, супруга бизнесмена иранского происхождения Манучехра Ахадпура – Диана Ахадпур. Как сообщает haqqin . az , с видетелем инцидента стал корреспондент газеты Sabah Омер Карахан.

Диана Ахадпур сразу же подошла к мужчине и выразила недовольство: «Зачем вы кричите на моего ребенка? Выразили бы претензии мне, зачем пугать ребенка?».

Это вывело из себя Айдын Аяйдына, который набросился на модель и принялся ее оскорблять.

«Проваливайте отсюда. Возвращайтесь в свою страну, свиньи. Проваливайте», - сказал разгневанный депутат.

Когда Айдын Аяйдын узнал, что инцидент был заснят на видео, которое было распространено в сети, он решил извиниться перед Дианой Ахадпур и ее семьей.

Азербайджанская модель Диана Ахадпур родилась в Тбилиси в 1986 году. Она получила образование в Баку и является создателем бренда Diana Ahadpour. Является владельцем модельного бизнеса в Азербайджане, ОАЭ и ряде других стран. Супруг модели в настоящее время проживает в Дубае.