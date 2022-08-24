Неизвестные подорвали железную дорогу в приграничной с Украиной Курской области

Неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что повреждение рельсов заметил сотрудник железной дороги на участке перегона Клюква - Курск, где под рельсом образовалась воронка и небольшой скол. Согласно предположениям прибывших на место следователей, железную дорогу пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 г.

Уточняется, что движение поездов на поврежденном участке не было остановлено, однако скорость их движения снизили, поскольку повреждения не носят критический характер.