Талибы «не нашли» тело лидера «Аль-Каиды»

Талибы не нашли тело Аймана аль-Завахири, поэтому они продолжают расследование. Об этом заявил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид, пишет Reuters.

2 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири был убит с помощью высокоточных ракет на балконе своего убежища в Кабуле.

Ранее представители «Талибана» утверждали, что они не знали, где находился Айман аль-Завахири, поэтому не могут подтвердить его смерть.