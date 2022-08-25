Армянские сепаратисты, действующие в зоне ответственности российских миротворцев в нагорной части Карабах ского региона Азербайджана, заявили, что в Ханкенди произошел взрыв склада боеприпасов.

Появилась новая информация о взрыве в городе Ханкенди. Согласно официальному заявлению, в цехе кислородного оборудования произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны с высоким давлением.

Между тем известный армянский блогер Роман Багдасарян заявил, что не верит в официальную версию произошедшего.

По его словам, взрыв прогремел в том же месте, где и годом ранее.

«Год назад тут уже были взрывы. Год назад тут тайно представители карабахского клана хранили гранаты и всякое ворованное оружие. Судя по всему, часть гранат продолжали хранить тут. Это место для тайного хранения оружия в пошивочном цехе? Может, хватит врать?», - написал он в своем телеграм-канале.

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В Ханкенди прогремел мощный взрыв. Фотографии с места происшествия в эти минуты появились в армянском сегменте соцсетей.

Точной информации о причинах взрыва нет. По информации ряда телеграм-каналов, причиной взрыва мог стать газовый баллон.