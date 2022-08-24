Эрдоган начал подготовку к выборам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал штаб правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и поручил своим сторонникам начать подготовку к президентским выборам, которые состоятся 18 июня 2023 года. Для начала он поручил им подготовить дорожную карту, сообщает CNN Türk.

Турецкий лидер спрашивал членов партии о том, какой они видят предвыборную подготовку. «Мы готовим предвыборный манифест. Какой контент? Что за метод? Что вы думаете?», - задавал вопросы президент Турции.

Сторонники Эрдогана высказали множество предложений для развития экономики и правосудия. Они также предложили установить некоторые критерии для кандидатов в депутаты. AK Parti предлагает включить больше новых имен в предвыборные списки.

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал учесть комментарии однопартийцев в работе над предвыборной кампанией.