В России подтвердили удар по железнодорожной станции в Украине фото
Минобороны РФ подтвердило удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области и утверждает, что были убиты украинские военные.
Как заявляет российское Минобороны, погибли "свыше 200 украинских военных и 10 единиц техники", удар был нанесен ракетой "Искандер".
Украинские власти опубликовали снимки разбитых вагонов на станции Чаплино. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли, в том числе двое детей одиннадцати и шести лет. Также 31 человек получил ранения, сообщили утром в четверг в Офисе президента Украины. Генпрокуратура Украины пишет, что после обстрела были обнаружены обломки ракет "Смерч" и С-300, а по частным домам в поселке был нанесен удар ракетой "Искандер".