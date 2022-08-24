США спишут учебные долги на миллиарды

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал программу списания долгов по федеральным студенческим кредитам на образование. Экономисты утверждают, что сумма списанных долгов может превысить $300 млрд. Заявление о программе опубликовано на сайте Белого дома.

В программу попадут 43 млн американцев. Половине из них погасят долг полностью. В США почти каждый седьмой американец имеет незакрытый кредит на образование. Больше всего должников в возрасте 25–34 лет, а самые большие долги в возрастной группе 35–49 лет.

По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, задолженность по студенческим кредитам составляет почти $1,75 трлн. Власти предпримут попытку облегчить долговое бремя для граждан из среднего класса и рабочих семей.