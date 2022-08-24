Министр обороны Украины анонсировал «хорошие новости» с фронта

До конца этого года с фронта должны прийти «хорошие новости», сказал в интервью украинским СМИ министр обороны Украины Алексей Резников.

«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный. Поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», – подчеркнул министр.

Резников не стал прогнозировать дату окончания войны, но отметил, что партнеры Украины готовы и дальше поддерживать страну.



«...Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос – когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурсов – оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу», – отметил Резников.

