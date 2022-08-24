XVI национальный чемпионат по киберспорту: возможность представить Азербайджан в Турции

В рамках XVI Национального чемпионата по компьютерным играм, организованного совместно Федерацией киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при поддержке Министерства молодежи и спорта республики, стартует национальный отборочный раунд по Dota 2.

В турнире, который начинается сегодня, примут участие восемь команд. Победители получат право соревноваться в региональном отборочном этапе для участия во Всемирных киберспортивных играх 2022 года, которые пройдут в Стамбуле.

Турнир будет транслироваться в прямом эфире на twitch.tv/glahub, а его расписание есть на gla.az.

Национальный квалификационный раунд по Dota 2 завершится 31 августа.