НАТО готовится к битве за Арктику с Китаем и Россией

Сотрудничество России и Китая в Арктике угрожает ценностям и интересам НАТО. Поэтому организация будет стягивать силы на эти арктические территории. Об этом написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своей колонке для The Globe and Mail.

«Ранее в этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам», - написал генсек.

По его словам, Россия значительно увеличила свою военную активность в последние годы, создав новое Арктическое командование, открыв сотни новых и бывших советских военных объектов в Арктике, включая аэродромы и глубоководные порты, и используя регион в качестве испытательного полигона для нового оружия.

Все это альянс расценивает как непосредственную угрозу для своей инфраструктуры, интересов и ценностей. Поэтому, по словам Йенса Столтенберга, для сохранения безопасности, стабильности и условий для сотрудничества в Арктике организация увеличивает свое присутствие на данной территории.