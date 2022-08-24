Анар Багиров: Армения будет вынуждена выплатить компенсации

Как сообщал накануне haqqin.az, в селе Агалы Зангиланского района при организации Генпрокуратуры с участием представителей многочисленных государственных структур, международных организаций и неправительственных организаций была проведена конференция на тему “Великое возвращение на освобожденные территории: нарушенные права и их восстановление”.

Багиров отметил, что он стал свидетелем беспрецедентной строительной работы, проводимой под руководством главы государства на освобожденных землях, в частности, в Зангиланском районе. Глава Коллегии адвокатов посетовал на то, что деятельность международных организаций носит формальный характер, не работают нормы и принципы международного права, а восстановление территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря воле президента Ильхама Алиева, которого всецело поддерживает народ.

В ходе конференции с докладом на тему "Эффективность международного права в защите прав, нарушенных в результате армянской оккупации", выступил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана, член Судебно-правового совета Анар Багиров.

Вместе с тем Анар Багиров добавил, что предпринятые с 90-х годов усилия и принятые ведущими международными организациями резолюции по конфликту придают Азербайджану дополнительную силу и международную поддержку. Обращая внимание на значимость инструментов правовой защиты, Анар Багиров подчеркнул, что Коллегия адвокатов направила в Европейский суд по правам человека свыше 2000 обращений, связанных с вопросами восстановления прав вынужденных переселенцев.

В ходе войны, которая велась не только на линии фронта, но и в информационной сфере, Коллегия адвокатов подготовила юридически и фактологически обоснованные доклады и направила их более чем в 230 международных организаций и 40 уполномоченным лицам.

A.Багиров с уверенностью отметил, что разгромленная в 44-дневной войне в военном, экономическом, политическом и моральном плане Армения ответит за свои действия и будет вынуждена выплатить соответствующую компенсацию.

«Мы надеемся, что отныне международное право будет более функциональным и эффективным, а те, кто грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции, совершая военные и иные преступления, будут нести правовую ответственность», - сказал он.