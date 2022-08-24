Что дадут учителям и руководству школ надбавки к зарплате?

Наиля Аббасова 15:09

Как уже сообщалось, Кабинет Министров Азербайджана принял постановление об утверждении ежемесячных надбавок к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений, преподавателей этих учебных заведений. В соответствии с постановлением утверждены «Ежемесячные надбавки к должностному окладу директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учебных заведений (в зависимости от количества учащихся)» и «Ежемесячные надбавки к должностному окладу педагогов государственных общеобразовательных учебных заведений (в зависимости от результатов сертификации)». Мы провели опрос среди представителей общественности и интеллигенции в связи с этим постановлением Кабинета Министров.

Заслуженный деятель науки, профессор Шахлар Аскеров: «Я приветствую это решение, и верю, что оно приведет к очень позитивным изменениям. Думаю, что директора школ должны иметь такой же авторитет в мирное время, как командующие фронтами в военное время.

Заслуженный учитель Асиф Джахангиров: «Я всегда говорил, что ежемесячная заработная плата работников образования должна быть увеличена. Я рад, что этот вопрос нашел свое решение. Значительно увеличена надбавка к месячному окладу директоров школ. Раньше директор школы с большим количеством учеников и директор школы с небольшим количеством учеников получали одинаковую зарплату. Но теперь между ними будет существенная разница. Уверен, что это приведет к повышению качества работы директоров школ. Однако необходимо будет измерить, какие положительные изменения произойдут в школах после принятого решения. Кроме того, решение относительно несертифицированных учителей также является хорошей инициативой. Учителя, сдавшие экзамен при приеме на работу, выражают недовольство тем, что эти надбавки к ним не относятся, так как они освобождаются от сертификации на 5 лет. Я думаю, что 10-процентную надбавку можно применить ко всем учителям, сдавшим экзамен по приему на работу учителей. Однако учитель, который хочет получить дополнительные 35 процентов, должен пройти сертификацию.

Бывший министр образования Мисир Марданов: «Это один из самых успешных предпринятых шагов. Считаю важным прибавку к заработной плате директоров школ. Надбавки к заработной плате учителей по результатам сертификации – мотивирующая на успехи инициатива в сфере образования».

Председатель Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова: «Я за то, чтобы зарплата определялась исходя из проделанной работы. Я считаю, что прибавка к заработной плате будет иметь стимулирующий эффект. Этот подход распространяется и на учителей. Сертификация выделит тех, кто образованнее и способнее».

Депутат Фазиль Мустафа: «Я считаю, что всегда нужно выделять способных учителей, которые могут дать хорошее образование ученикам. Прибавка в 35 процентов к зарплате учителей, прошедших сертификацию и набравших более 50 баллов, будет стимулировать их более серьезно готовиться к этому процессу и показать все свои знания. Говоря о директорах школ, директор учебного заведения с большим количеством учащихся тратит больше энергии и сил, поэтому его необходимо поощрять. Все это приведет к созданию позитивной атмосферы в школах».