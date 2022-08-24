Минобороны: в Кельбаджаре и Лачине проложено 62 км новых дорог

Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на стратегически важных господствующих высотах, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами проложено более 62 км новых путей снабжения в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом.

«Надлежащие меры по инженерному обеспечению выполняются на освобожденных территориях и господствующих высотах», - отметили в Минобороны.