Отдел информации 15:30

Вчера в Баку президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Правовой базой для этого важнейшего государственного документа стал Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, подписанный 24 мая 2005 года.

Декларация, принятая главами Азербайджана и Казахстана, является, по сути дела, дорожной картой дальнейшего укрепления и развития стратегического союза двух тюркоязычных государств, поскольку учитывает основные аспекты их взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Подтверждая взаимную поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики и Республики Казахстан, оба президента зафиксировали в Декларации решимость и дальше углублять союзническое взаимодействие как на двустороннем, так и на международном уровнях, прилагать совместные усилия по укреплению Организации тюркских государств и ее роли на международной арене, поддерживать реализацию Концепции «Видение Тюркского мира - 2040», воздерживаясь при этом от любых действий, способных нанести ущерб отношениям двух государств. В той части Декларации, которая затрагивает сферу межгосударственных отношений, обращает внимание решимость сторон не только укреплять и развивать политическое взаимодействие Баку и Нур-Султана, но и проводить регулярные консультации по ключевым региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, оба президента поддержали усилия по налаживанию взаимодействия Азербайджанской Республики с пятью государствами Центральной Азии для дальнейшего углубления экономических связей и межрегионального сотрудничества. В тексте Декларации четко отражена позиция Республики Казахстан, высоко оценивающей как деятельность Азербайджанской Республики в качестве действующего председателя Движения неприсоединения, так и различные инициативы Баку по укреплению международного сотрудничества, включая борьбу с пандемией COVID-19. Казахстанская сторона также высоко оценивает восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, создавшее прочную основу для регионального сотрудничества, и поддерживает усилия Азербайджана по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

В Декларации зафиксировано удовлетворение Азербайджанской Республики намерениями президента Токаева привлечь компании Казахстана к участию в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Республики, а также готовность казахстанской стороны содействовать в привлечении потенциальных партнеров и инвесторов. Несколько пунктов Декларации посвящены стремлению сторон к расширению взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. В этой связи главы двух государств подтвердили готовность и впредь поощрять инвестиции в сферы, представляющие взаимный интерес, а также поддерживать прямые контакты по линии деловых кругов, отраслевых ассоциаций и объединений бизнеса двух государств. Озабоченность лидеров Азербайджана и Казахстана темпами развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также состоянием продовольственной безопасности отражена в намерении сторон более эффективно использовать мощности Совместного азербайджано-казахстанского предприятия ООО «Бакинский зерновой терминал» для увеличения объемов поставки и переработки казахстанского зерна. Как и предполагалось, в Декларации подчеркнута важность расширения и повышения эффективности транспортных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, а также с третьими странами. Стороны высоко оценили совместные мероприятия, направленные на увеличение объемов перевозок, и отметили необходимость дальнейших усилий для увеличения конкурентоспособности транспортных коридоров, проходящих через территории Казахстана и Азербайджана. Стороны подчеркнули важность развития транспортного коридора, соединяющего Восточно-Зангезурский район и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики, как перспективной части Транскаспийского «Среднего коридора», а также обозначили в рамках развития «Среднего коридора» свое содействие в реализации проектов Международной Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут».