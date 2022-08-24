Крупные города Украины обесточены

Без света и воды остались Энергодар, Мелитополь, Херсон и несколько других населенных пунктов. Об этом написали глава Энергодара Дмитрий Орлов и российские СМИ.

«Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня в результате вражеских (российских - ред.) обстрелов город полностью остался без света и воды», - написал Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

Точные причины пока неизвестны. Российская сторона утверждает, что из-за обстрела на Запорожской АЭС сработала система безопасности. Было произведено переподключение. Именно поэтому города остались без электричества и воды.

Сейчас власти Энергодара выясняют критичность ситуации и можно ли быстро ее исправить.