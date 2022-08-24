Посол: Великобритания не будет безопасной гаванью для российских олигархов

«Великобритания после начала войны в Украине последовательно вводит санкции против российских олигархов. Лондон больше не будет для них безопасной гаванью». Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Как отметила посол, это сфера, в которой оба кандидата на пост премьер-министра – Лиз Трасс и Риши Сунак – высказались очень решительно.

«Риши Сунак руководил как министр финансов относительно режима санкций. Сама Лиз Трасс несколько раз заявляла, что нам нужно удвоить санкции против тех, кто поддерживает Россию, чьи деньги, богатства и активы в Великобритании. Но она также сказала, что в предыдущие годы мы, вероятно, медленно это делали», - сказала она.