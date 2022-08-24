Кямаледдин Гафаров: «Мехрибан Алиева является символом милосердия и доброты»

Несомненно, генетика также играет большую роль в становлении человека. Внучка такого выдающегося писателя, как Мир Джалал, внучка такого журналиста, как Насир Имангулиев, являющегося воплощением лучших человеческих качеств, дочь таких выдающихся ученых, как Ариф Пашаев и Аида Имангулиева, Мехрибан ханум является носителем и продолжателем их благородных идеалов, она с честью выполняет эту миссию и смогла создать новый образ национальной интеллигенции.

«Еще в юные годы она прошла политическую школу всемирно известной личности - Великого лидера Гейдара Алиева, и приобретенный ею богатый социально-нравственный капитал доверия, чувство милосердия и человеческое благородство, являющиеся основными чертами ее характера, сыграли значимую роль в ее становлении как совершенной личности.

«Первый вице-президент нашей страны, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО уважаемая Мехрибан Алиева - незаурядная личность, дополняющая харизматичной нормой поведения уникальную гармонию таких высших человеческих ценностей, как человечность, милосердие, благородство и сострадание. Поэтому как в стране, так и на международной платформе общественного мнения ее характеризуют как личность, обладающую высоким рейтингом. Являющаяся носительницей высших духовных ценностей Мехрибан ханум оправдывает возложенные на нее народом надежды и оказанное ей доверие». Об этом в заявлении прессе сказал депутат Милли Меджлиса Кямаледдин Гафаров.

Грандиозные проекты, осуществляемые созданным и возглавляемым ею Фондом Гейдара Алиева, получили большое признание не только в Азербайджане, но и во всем мире, снискали честь и славу Азербайджанскому государству и народу. Мехрибан ханум Алиева, придающая большое значение обычаям и традициям азербайджанского народа, национально-духовным ценностям, обрела вечную любовь в сердцах миллионов людей.

Мехрибан ханум, которой принадлежат слова: «Вы знаете, я думаю, что идея о том, что руководитель должен быть обязательно черствым, это тоже в какой-то степени стереотип. Ответственным - да, принципиальным - да, волевым - да, но черствость, жесткость, мне кажется, не то качество. Для меня намного важнее умение работать с людьми, умение создать команду единомышленников, которые в принципе разделяют твои взгляды, которые готовы следовать за тобой, потому что понимают, что твои деяния направлены на благо. Очень важно, чтобы то, что декларируется, то, что объявляется, и то, что происходит на самом деле, совпадало. Потому что люди все видят, люди все понимают», является политиком, внесшим большой вклад в формирование института национальной государственности в нашей стране, носителем признанных в мире идеалов гуманизма».

K.Гафаров отметил, что Мехрибан Алиева, принимающая непосредственное участие в успешной реализации комплексных проектов, связанных с курсом социально-экономического и политического развития страны, достойно выполняющая свои обязанности, с чувством гражданского долга, преданности и уважения к нации, испытывает гордость от того, что она, как мать, оказывает моральную поддержку людям, детям:

«Потому что доброта заложена в ее делах, милосердие - в ее духовности, верность государственности - в ее убеждениях. Первый вице-президент Мехрибан Алиева своим харизматичным образом, обаянием, современным мышлением не раз демонстрировала, что является бессменным лидером женщин страны».

В завершение депутат сказал: «Хотя Мехрибан Алиева получила множество наград, она гордится тем, что завоевала любовь и уважение народа, что является самой большой наградой. Стать любимицей миллионов людей, завоевать почет и уважение, будучи добрым, искренним, благородным человеком - превыше всех наград.

Наш благодарный народ с радостью отмечает день рождения выдающейся личности - Мехрибан Алиевой, воплотившей в себе эти качества, и желает ей, в первую очередь, здоровья, успехов в борьбе за нацию и Родину.

Мехрибан Алиева является символом милосердия и доброты. Я также благодарю первую леди Азербайджана, первого вице-президента нашей страны и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за достигнутые за эти годы ценой упорного труда достижения, успехи и заслуги в области защиты общечеловеческих ценностей, сердечно поздравляю с днем рождения Мехрибан ханум, ставшую символом милосердия и доброты!».