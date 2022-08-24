Али Асадов встретился с президентом Кыргызстана фото
В рамках рабочего визита в Кыргызстан премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом этой страны Садыром Жапаровым.
Встреча состоялась в городе Чолпон-Ата, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.
Президент Кыргызстана С.Жапаров поприветствовал А.Асадова и других участников заседания, в том числе членов Евразийского межправительственного совета, а также глав правительств, принимающих участие в качестве наблюдателей и гостей.
А.Асадов передал президенту Кыргызстана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки дня азербайджано-кыргызского стратегического партнерства.