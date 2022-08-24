МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября. Ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально, пишет Bloomberg.

Напомним, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился в Стамбуле с официальными лицами «Росатома», чтобы обсудить детали миссии, которая отправится из Киева на захваченную Россией территорию города Энергодар.

Как утверждает издание, для расследования обстрелов электростанции ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.