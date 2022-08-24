НАСА готовится к новой миссии на Луне

29 августа НАСА хочет провести запуск сверхтяжелой ракеты нового поколения «Система космического запуска» (SLS) в паре с космическим кораблем Orion, который предназначен для перевозки экипажа. Это будет этапом перед новой отправкой астронавтов на Луну, пишет Reuters.

«Мы готовы к запуску», – сказал заместитель главы НАСА Боб Кабана на брифинге агентства.

Старт миссии Artemis I (пара ракеты SLS и корабля Orion – ред.) запланирован из Флориды, с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Космический корабль проведет на орбите Луны шесть недель и вернется на Землю. Это станет стресс-тестом для ракеты. Если все пройдет хорошо, то после ее смогут использовать для отправки астронавтов на спутник Земли в 2025 году.