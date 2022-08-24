Банк АВВ совместно с Hesab.az расширил возможности «ƏDV geri al»

АВВ продолжает процессы интеграции с партнерскими организациями с целью расширения возможностей услуги «ƏDV geri al». Теперь стало возможным активировать виртуальную НДС карту от АВВ, считывая чеки с покупок на сайте Hesab.az и в приложении Golden Pay.

Таким образом, клиенты могут вернуть НДС на одну и ту же карту, считывая чеки не только посредством приложений ABB mobile и Azercell, но также и через сайт Hesab.az. Благодаря таким интеграционным проектам АВВ создает новые возможности для своих партнеров.

«ƏDV geri al» - это услуга по возврату определенной части НДС, оплаченного покупателем за товары, приобретенные в местах розничной торговли и общественного питания в пределах страны. Возврату подлежит 15% НДС в случае безналичной оплаты и 10% НДС в случае оплаты наличными.