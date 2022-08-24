Испания передаст Украине вооружение
Испания направит Украине батарею ПВО и ракеты для нее - впервые с начала войны, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на заявление испанского Минобороны.
Также Мадрид намерен передать Киеву тысячу снарядов для полевой артиллерии и столько же тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 тыс. комплектов зимней униформы.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что планируют обучать украинских военных использовать батареи ПВО, а также тренировать персонал ВВС Украины на территории союзной страны, название которой не упомянули.