Испания передаст Украине вооружение

Испания направит Украине батарею ПВО и ракеты для нее - впервые с начала войны, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на заявление испанского Минобороны.

Также Мадрид намерен передать Киеву тысячу снарядов для полевой артиллерии и столько же тонн дизельного топлива, различную бронетехнику и 30 тыс. комплектов зимней униформы.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что планируют обучать украинских военных использовать батареи ПВО, а также тренировать персонал ВВС Украины на территории союзной страны, название которой не упомянули.