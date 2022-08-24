Европа вступила в рецессию

Еврозона вступила в «неглубокую» рецессию, которая продлится до конца года. Об этом заявили экономисты UBS Group AG, пишет Bloomberg.

Замедление экономики вызвано ростом цен на энергоносители. Экономисты прогнозируют, что в 19 странах будет спад на 0,1% в третьем квартале и на 0,2% - в четвертом.

В 2023 году прогнозируют рост экономики всего на 0,8%.

«В свете дальнейшего значительного роста цен на энергоносители, что подразумевает дальнейшее давление на потребление домохозяйств и инвестиции в основной капитал, мы теперь ожидаем, что еврозона столкнется с технической рецессией», - заявили экономисты UBS во главе с Рейнхардом Клюзе.

Эксперты опасаются введения контроля за потреблением электроэнергии. В этом случае ущерб экономике будет гораздо больше.