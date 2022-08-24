Австрия против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
МИД Австрии выступил против идеи запрета выдачи шенгенских виз гражданам России, передают австрийские СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
«Запрет выдачи виз россиянам заблокировал бы гражданское общество и членов оппозиции, а также, например, родственников австрийцев из ЕС», - заявили в министерстве.
Ведомство также назвало запрет на выдачу виз контрпродуктивным для борьбы с дезинформацией в России.
Как отметили в МИД, при поездке в Евросоюз у россиян есть возможность узнать о действиях ВС России в Украине.