Ройзман не признал вину в суде

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по уголовному делу о дискредитации российской армии.

«Нет, вы что, смеетесь, что ли?», - ответил политик на вопрос журналистов о том, признает ли он вину.

Следствие просит избрать Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предлагается запретить общение со всеми, исключая родственников, использование интернета, выход из дома с 00:00 до 23:59.

«Я правильно понимаю, что за ту одну минуту, что Ройзман может выходить, он может успеть посетить публичные места и массовые мероприятия, поэтому их надо отдельно запретить?», - задал в суде вопрос адвокат политика Владислав Идамжапов.

Напомним, что экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали вчера, 24 августа, по статье о дискредитации армии. По официальной версии, основание для дела - слова Ройзмана о войне в Украине, озвученные в видео на YouTube.