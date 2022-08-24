С коррупцией в Молдове будет бороться гражданка США

Антикоррупционную прокуратуру Молдовы возглавила гражданка Соединенных Штатов Вероника Драгалин. Параллельно с этим она работает в Министерстве юстиции Соединенных Штатов и является заместителем прокурора США в Департаменте по борьбе с общественной коррупцией и гражданским правам в Центральном округе Калифорнии, сообщает телеканал tv8.md.

Для получения должности она прошла конкурсный отбор, в котором обошла всех конкурентов.

Она уже подала свою первую декларацию о доходах. В прошлом году Вероника Драгалин заработала в Соединенных Штатах около $150 тыс. Из них $122 тыс. были ее годовой зарплатой (или около $10 тыс. в месяц), а $27 тыс. были доходом от инвестиций.

Ее годовая зарплата в Молдове будет около $10 тыс.