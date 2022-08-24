Запорожскую атомную электростанцию впервые в истории полностью отключили от энергосети, сообщает «Энергоатом».

По данным украинской компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской теплоэлектростанции, которая находится рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи атомной станции с энергосистемой Украины. Три других ранее были повреждены во время обстрелов.

«В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети», - говорится в заявлении «Энергоатома».