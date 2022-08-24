«Полтора сценария» Дмитрия Медведева

«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада», — отметил экс-президент России. Но, по его мнению, оценки западных экспертов — «вранье чистой воды и демагогия для обработки электората».

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано)!», — написал Медведев.

Накануне британская газета The Guardian опубликовала статью редактора отдела обороны издания Дэна Саббаха, в которой он озвучил пять прогнозов на ближайшие полгода по войне в Украине. Прогнозы сводятся к тому, что обе стороны готовятся к затяжной войне и интенсивные бои начнутся только весной. Саббах также посетовал на то, что западные страны слишком мало поставляют вооружения Украине.

Отметим, что в России цели «спецоперации» озвучивались по-разному. В марте президент РФ Владимир Путин, объясняя появление российских войск около украинской столицы, говорил, что это не означает намерения оккупировать Украину, такой цели у России нет. При этом в апреле Россия открыто заявила о намерении захватить весь Донбасс и юг Украины. В июле глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что в планах аннексия не только «ДНР» и «ЛНР», но также Херсонской и Запорожской областей и ряда других территорий.