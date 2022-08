Прогресс нобелевского лауреата из Турции в борьбе с раком мозга

Санджар и его коллеги изучили молекулы 5-этил-2'-дезоксиуридина (EdU), аналога тимидина — одного из составляющих природной ДНК. EdU используется молекулярными биологами в экспериментах по изучению синтеза ДНК в делящихся клетках нервной системы и является токсичным веществом для клеток, в том числе раковых.

«Было известно, что молекула EdU оказывает умеренно токсическое действие, но механизм этого был неизвестен. Теперь мы точно выяснили, как он убивает клетку. Раньше были данные, что EdU убивал раковые клетки, но странно, что за этими результатами никто не следил», — рассказал Санджар.

Ученые помещали живые клетки с неповрежденной ДНК в среду, содержавшую EdU. По словам Санджара, его с коллегами эксперименты дали неожиданные результаты. EdU постоянно запускал процесс «починки» ДНК, как если бы она была повреждена. В итоге клетки не могли справиться с непрерывно поступающими сигналами о необходимости «ремонта» ДНК и погибали.

Авторы исследования полагают, что это поможет выработать новый способ ликвидации клеток раковых опухолей головного мозга. Исследование будет опубликовано в новом выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), междисциплинарного научного журнала в США.