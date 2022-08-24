Россия ударила по Харьковской и Запорожской областям: есть погибшие

В четверг, 25 августа, днем российская армия нанесла удары по Харьковской и Запорожской областям Украины, сообщают местные власти.

Как пишет глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, при обстреле села Лебяжье Чугуевского района снаряд попал в жилой дом. Погиб 62-летний мужчина, его жена ранена и доставлена в больницу.

Город Орехов в Запорожской области и населенные пункты вокруг него также подверглись массированному артобстрелу, сообщил председатель Запорожской областной администрации Александр Старух. "Оккупант применил артиллерию, садил несколько часов подряд, - написал он в Телеграме. - Погиб 17-летний юноша. Он умер по дороге в больницу".

Кроме того, по сообщению Старуха, еще одна женщина 66 лет получила тяжелые ранения.