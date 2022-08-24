Вертолеты тушат пожары в Масаллы
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом, вблизи села Гарибляр Масаллинского района.
В пресс-службе МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены соответствующие силы и средства войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС. Мероприятия по тушению пожара продолжаются.
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