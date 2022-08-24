В Товузе педофила отправили за решетку

В Товузе арестован мужчина, совершивший действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.



Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, против Джавидана Алиева (имя и фамилия условные), 1986 года рождения, совершившего в отношении 13-летнего Джавида Джалилова (имя и фамилия условные) насильственные действия сексуального характера, возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 УК Азербайджана (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Решением Товузского районного суда Джавидану Алиеву (имя и фамилия условные) предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.