В Баку раскрыли убийство одиннадцатилетней давности

В результате совместных действий сотрудников Генпрокуратуры, МВД и Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана раскрыто особо тяжкое умышленное убийство, совершенное несколько лет назад.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД говорится, что 31 октября 2011 года в подъезде жилого дома в поселке НЗС в Баку было обнаружено тело Гурбанова Илькина Самир оглу (1974 г.р.) со следами насилия. Было возбуждено уголовное дело. Однако в связи с невозможностью установить лицо (лиц), совершивших преступление, производство по уголовному делу было прекращено.

После повторного изучения уголовного дела Следственным управлением Генпрокуратуры производство по делу было возобновлено. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что во время личного конфликта 31 октября 2011 года между Гурбановым и Фирудином Мамедовым, которые к тому же были родственниками, Салахов Ахад, вступив в предварительный сговор с Мамедовым, по прямому указанию и при содействии последнего согласно заранее подготовленному плану нанес Гурбанову многочисленные ножевые ранения, в результате которых мужчина скончался.

Также установлено, что вскоре после убийства, 4 ноября того же года, Фирудин Мамедов покончил жизнь самоубийством в автомобиле в Баку.

24 августа 2022 года Ахад Салахов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное по найму) Уголовного кодекса Азербайджана.