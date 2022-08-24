Россия стянула к украинским границам сотни боевых самолетов и вертолетов

Россия сосредоточила вокруг украинских границ более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов РФ - более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 - ударные, такие как Ка-52", - цитируют Игната украинские СМИ.

Игнат также заявил, что российская армия постоянно активно применяет авиацию. Истребители патрулируют воздушное пространство Беларуси, РФ, захваченных украинских территорий, а также акваторию морей, добавил он.