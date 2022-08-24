Россия обратилась к нескольким азиатским странам с предложением обсудить возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти со значительными скидками, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Предварительные переговоры о предоставлении некоторым азиатским покупателям скидок до 30% могут быть признаком того, что Россия пытается пресечь обсуждение странами «Большой семерки» ограничения цен на российскую нефть. План, который продвигают США и Германия, позволит странам, которые не могут присоединиться к эмбарго российской нефти, покупать ее по низкой цене, установленной западными странами.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил в своих комментариях, что Россия предложила продавать нефть «по цене, которая на 30% ниже международной рыночной цены». Он добавил, что президент Джоко Видодо рассматривал это предложение, «но возникли разногласия. Есть опасения, что мы попадем под санкции США».

Шестой раунд санкций ЕС в связи с вторжением в Украину включает запрет на поставки российской нефти, а также на использование третьими странами европейских компаний для оказания страховых и финансовых услуг в связи с покупкой российской нефти. Этот запрет вступает в силу 5 декабря, но американские чиновники обеспокоены тем, что нынешние рамки санкций приведут к значительному росту цен на нефть и принесут России сверхприбыли.