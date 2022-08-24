Ильгар Гусейнов, отдел экономики 19:24

Два документа, подписанные президентами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым - Декларация об укреплении стратегических отношений и союзнического взаимодействия, а также «Комплексная программа развития сотрудничества на 2022–2026 годы», открывают для двух стран принципиально новый уровень сопряжения, которое превращает Каспийское море в один из важнейших экономических макрорегионов Евразии.

Не нефтью единой Наиболее интересный вопрос о транзите части экспортной нефти Казахстана через Азербайджан, волновавший в последний месяц наблюдателей, хоть и был зафиксирован в подписанной Декларации, остался "за кадром" официальной повестки казахстанско-азербайджанского саммита и согласовывался специалистами компаний SOCAR и "КазМунайГаз". Возможно, соглашение между госкорпорациями будет подписано уже в ближайшие недели. По просочившейся информации, компании обсуждали ежегодный транзит 1,5 миллиона тонн нефти через трубопровод Баку-Джейхан и 3,5 миллиона - по нефтепроводу Баку-Супса. При этом очевидно, что даже если азербайджанский маршрут примет в 2023 году часть казахстанской нефти, по значимости он останется для Казахстана вторым-третьим после российского и китайского направлений (по прогнозам Министерства энергетики Казахстана, в ближайшие два года добыча нефти с нынешних 85,7 миллиона тонн в год вырастет до 103-107 миллионов). Но в любом случае нефтегазовое сотрудничество Баку и Нур-Султана будет расширяться. В ходе рабочих встреч делегаций был зафиксирован интерес SOCAR к работе на месторождениях и в нефтегазохимических комплексах Казахстана. Меморандум между QazaqGaz и SOCAR предусматривает, в частности, "разведку и разработку месторождений углеводородов в Казахстане, развитие газохимической отрасли, модернизацию газотранспортной инфраструктуры".

Однако главным результатом экономической повестки саммита следует считать стремление сторон интенсифицировать торгово-промышленное взаимодействие и довести товарооборот между странами до одного миллиарда долларов в год. Напомним, что аналогичные цели были обозначены в ходе недавнего визита президента Ильхам Алиева в Ташкент. Но если учесть, что за первые шесть месяцев текущего года товарооборот между Баку и Нур-Султаном достиг 194 миллионов долларов, то по линии азербайджано-казахстанских связей добиться озвученной цели можно будет быстрее. Определенным индикатором возможностей двух стран являются проекты, озвученные в ходе заседания азербайджано-казахстанского Делового совета (известно, что делегации подписали несколько контрактов на сумму 11 миллионов долларов). Речь идет о поставках в Азербайджан масла, масложировой продукции и железнодорожных вагонов. Казахстан в данном случае выступает как сбалансированный экспортер промышленной и аграрной продукции, отчасти способный заместить поставки российских производителей в Азербайджан, хотя по объемам это вряд ли существенно "подвинет" российских экспортеров. При этом, следует напомнить, что азербайджано-казахстанское взаимодействие в целом усиливает потенциал макроэкономической зоны СНГ. Отметим также, что казахстанский автопром ищет возможности в Азербайджане для поставок комплектов сборки автомобилей, номенклатуры запчастей и различной сельхозтехники. Есть определенные перспективы также у металлургов и фармацевтов. Азербайджан же, со своей стороны, учитывает запрос рынка партнеров на малотоннажную нефтегазохимию и наращивает поставки в Казахстан полиэтилена и полипропилена. Отдельный вопрос – это поставки казахстанского зерна и готовой продовольственной продукции. В этой сфере в Баку был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Центром политики торгового развития «QazTrade», между ООО «Tayqa Trade», ООО «Maslo-Del» и Центром политики торгового развития «QazTrade», между «Cool İnfinity», «Foodcity Alliance» и Центром политики торгового развития «QazTrade». По словам президента Токаева, сельхозпроизводители Казахстана готовы увеличить поставки в Азербайджан по ста товарным позициям на общую сумму более 300 миллионов долларов, в связи с чем важно решить комплекс вопросов по транспортно-логистическому взаимодействию. Подписано несколько "транспортных" меморандумов, включая соглашение о партнерстве между «KTZ Express Hong Kong Limited» и ООО «ADY Container». Наиболее важный документ данного блока касается участия НК "Казахстан темир жолы" («Казахстанские железные дороги») в развитии второй фазы расширения бакинского торгового порта, а также его действующей инфраструктуры. Документ предусматривает возможность выделения казахстанской стороне земельного участка и действующих причалов для строительства новых терминалов, прежде всего, контейнерного. Очевидно, что потребность в расширении портовых мощностей критически нарастает, ведь только за семь месяцев текущего года объем грузоперевозок из Казахстана через порт Баку превысил один миллион тонн, что втрое больше аналогичного периода 2021 года.

Стратегия экономического сопряжения Ретроспективный взгляд на экономические связи двух стран подтверждает серьезный фундамент нынешнего азербайджано-казахстанского взаимодействия, а также отличные характеристики для наращивания совместных проектов. Для азербайджанских инвесторов Казахстан – это, прежде всего, порт и ворота, ведущие на масштабные рынки Центральной Азии и ЕАЭС. Практически ежедневное в летний сезон паромное сообщение между странами, а также беспрерывные "агрорейсы" в направлении Казахстана создают отлаженную логистику как для транспортировки грузов, так и для поездок туристов и бизнесменов. И поскольку западные регионы Казахстана (Мангистауская область) по своим климатическим условиям непригодны для развития сельского хозяйства, они весьма привлекательны как рынок сбыта азербайджанской сельхозпродукции. Основным азербайджанским проектом в этой сфере стал "Производственный логистический центр", введенный в эксплуатацию в 2016 году в специальной экономической зоне (СЭЗ) неподалеку от порта Актау. На первом этапе здесь было предусмотрено складирование, хранение, а на втором этапе - создание предприятия по производству и переработке на территории Казахстана азербайджанских продуктов. Статус СЭЗ позволяет вести деятельность без таможенных процедур, а также перенаправлять готовую продукцию в третьи страны.

Схема работы выглядит так: продукция в централизованном виде поставляется в логистический центр, далее дистрибьюторы из логистического центра в своей стране или в других регионах Казахстана заказывают товар, поставляют и занимаются его продажей. Похожим образом азербайджанская продукция продается в России. В советский период азербайджанцы были для казахстанского берега Каспия своеобразными «агентами модернизации», которые внесли существенный вклад в экономическое развитие региона. Долгое время компания "Мангышлакнефть" находилась в подчинении легендарной "Азнефти", а разведка и добыча нефти на территории полуострова Мангышлак велась специалистами из Азербайджана. Многие азербайджанцы, живущие сейчас в этой области, являются потомками тех нефтяников и строителей, приехавших когда-то на строительство города Актау, порта и железных дорог, для работы на предприятиях нефтяной промышленности Казахстана. И сегодня Азербайджан является, по сути, главным инвестором в ненефтяной сектор Мангистауской области. Азербайджанские компании принимали активное участие в городских строительных проектах, благодаря азербайджанским инвестициям был сдан в эксплуатацию судоремонтный завод в Актау, который трансформируется сейчас в судостроительное производство. Азербайджанские инвесторы принимали участие в строительстве завода по производству пластиковых труб, трансформаторного завода, предприятия по выпуску бетонных оснований для линий электропередачи и металлоконструкций (проект стоимостью 50 миллионов долларов). Крупные азербайджанские строительные компании "Akkord" и "Evrascon" участвуют в реализации транснационального автомобильного проекта Западный Китай - Западный Казахстан. В Казахстане действует масса сервисных компаний из Азербайджана, которые обслуживают иностранных нефтяных операторов, работающих на шельфе моря, а также на суше, в регионах. Одним из крупнейших авиагрузоперевозчиков в Казахстане является азербайджанская авиакомпания Azal - ведущий оператор перевозок для зарубежных нефтегазовых компаний, работающих в стране.