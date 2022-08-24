В рамках рабочего визита в киргизский город Чолпон-Ата, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Об этом haqqin.az сообщили в Кабинете министров.

Согласно сообщению, на встрече премьер-министры двух стран выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах.

В сообщении также говорится, что Али Асадов и Роман Головченко обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.