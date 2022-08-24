Тайвань передал Украине сотни ударных беспилотников
Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860. Об этом сообщило издание Bild.
Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км. Такое расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут. Revolver 860 весит 42 кг, включая восемь 60-мм мин. Беспилотник оснащен восемью пропеллерами, расположенными попарно на четырех фермах и прикрепленными к центральной платформе.
Боевой квадрокоптер Revolver 860 предназначен для поражения минами сухопутных сил противника.