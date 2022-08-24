Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:55

Вчерашний визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку, помимо выхода на новый уровень отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, запомнился еще одним важным эпизодом – тюркоязычный Казахстан, являющийся формальным союзником Армении по ОДКБ, заявил о своей готовность участвовать в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Кроме того, произошло еще одно событие, вызвавшее в Ереване нескрываемое раздражение - в Баку был подписан протокол об установлении братских отношений между казахстанским городом Туркестан и азербайджанской Шушой.

Участие казахстанских компаний в восстановлении освобожденных территорий обсуждалось в Баку на первом заседании азербайджано-казахстанского Делового совета с участием руководителей министерств экономик двух стран и бизнесменов, на котором были представлены ряд конкретных проектов. Орхан Мамедов, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана, сказал корреспонденту haqqin.az, что на сегодняшний день в агентство уже поступило более 1.100 заявок от иностранных компаний, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях. В их числе 65 заявок поступили от компаний Казахстана. Ожидается, что после визита президента Токаева и перехода отношений между нашими странами на качественно новый уровень количество таких компаний будет расти. Что закономерно, ведь новый этап сотрудничества в экономической сфере заложен в Программу развития на период с 2022 по 2026 годы. Как уже сообщалось, казахстанская группа компаний BI-Group построит в азербайджанском городе Физули Центр развития творчества для детей имени Курмангазы. Накануне этот проект был представлен президентам Казахстана и Азербаджана. Председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев сообщил в ходе презентации, что, по поручению президента Токаева, проект Центра был подготовлен всего за два месяца. Согласно нему, на двух гектарах земли будут построены здания современной архитектуры, а в самом Центре планируется создать все условия для развития детского творчества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев воспринял этот дар, как проявление братских чувств и вклад президента Токаева и всего народа Казахстана в дело восстановления Карабаха. Отметим, что Казахстан, являясь военным союзником Армении в организации ОДКБ, неизменно поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Отношения стратегического партнерства и союзничества Азербайджана с Казахстаном, а также братские отношения в рамках Организации тюркских государств стали решающим фактором ослабления позиций Армении в этом военном блоке. И вот сегодня Казахстан вносит свой вклад в восстановление азербайджанских территорий. В ходе переговоров с участием членов обеих делегаций президент Токаев назвал деоккупацию территорий Азербайджана “историческим событием”: “Под вашим мудрым руководством была выполнена такая исторически важная задача, как восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, - подчеркнул казахстанский лидер, обращаясь к президенту Ильхам Алиеву. - Как вы знаете, Казахстан всегда поддерживал принцип территориальной целостности государств по отношению к Азербайджану. Считаю, что этот справедливый принцип полностью соответствует современному международному праву”. Еще одним символическим событием, произошедшим в рамках визита Касым-Жомарта Токаева, стало подписание протокола о городах-побратимах между казахстанским Туркестаном и с азербайджанской Шушой. Отметим, что выбор этих городов не был случайным.