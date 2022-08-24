Путин о большом вкладе Мехрибан Алиевой

Президент России Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня ее рождения, сообщает АзерТАдж.

В письме отмечается, что Мехрибан Алиева вносит «большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый уровень союзнических».

«Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим направлениям, дружба наших народов будут и далее укрепляться. От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всей Вашей семье», - говорится в поздравительном письме президента России.