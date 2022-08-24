Али Асадов встретился с премьер-министром Кыргызстана фото
В рамках рабочего визита в Кыргызстан премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.
В пресс-службе азербайджанского Кабмина сообщили haqqin.az, что встреча состоялась в городе Чолпон-Ата, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета.
Согласно сообщению, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.
Премьер-министры Азербайджана и Кыргызстана отметили, что взаимные визиты глав государств и подписанные в ходе этих визитов документы имеют особую значимость для достижения высокого уровня двусторонних отношений. Была выражена уверенность, что «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой» и другие документы, подписанные главами государств в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан в апреле текущего года, выведут отношения между двумя странами на новый уровень.
Али Асадов и Акылбек Жапаров обсудили перспективы дальнейшего развития азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, гуманитарной, культурной и других сферах.