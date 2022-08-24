В пресс-службе азербайджанского Кабмина сообщили haqqin.az, что встреча состоялась в городе Чолпон-Ата, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

Согласно сообщению, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.

Премьер-министры Азербайджана и Кыргызстана отметили, что взаимные визиты глав государств и подписанные в ходе этих визитов документы имеют особую значимость для достижения высокого уровня двусторонних отношений. Была выражена уверенность, что «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой» и другие документы, подписанные главами государств в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан в апреле текущего года, выведут отношения между двумя странами на новый уровень.