Ким Чен Ын защищается от покушения необычным способом

На опубликованных спутниковых снимках видны текущие и законченные строительные работы над жилыми домами в двух элитных районах в центре Пхеньяна. Новые особняки расположены в комплексе Чангвансан, в так называемом «Запретном городе», где живет и работает Ким Чен Ын и другие ключевые представители северокорейской элиты. Дома находятся через дорогу от офисных зданий отделов ЦК правящей партии. Департаменты являются одними из самых влиятельных институтов в политической культуре КНДР, поскольку они контролируют работу правительства, сил безопасности и военных организаций.

Издание также определило новое здание охраны и несколько свободных участков земли, где могут быть построены еще три-пять жилых домов.

Аналитик, директор и основатель North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден в беседе с Daily Mail заявил, что одной из возможных причин строительства была задача усложнить поиск местонахождения Ким Чен Ына, чтобы его враги не знали, где он спит, и не смогли совершить удар.

По его словам, это «еще один раунд в «игре в кошки-мышки», в которой лидер Северной Кореи ускользает от фиксации своего местоположения спутниковыми снимками». Эксперт отметил, что иногда для этого используются ложные кортежи, подземные сооружения, а также выезды ранним утром. «Если вы думаете, что он в одном доме, то подумайте еще раз, он может быть в другом», — заметил Мэдден.